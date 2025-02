O Grupo PortoBay continua a celebrar o talento madeirense com o segundo concerto do evento ‘PortoBay Classic Talents’ deste ano, que visa prestigiar e dar visibilidade a músicos com uma ligação especial à cultura da Madeira. A cantora Mariana Pimenta e o guitarrista Francisco Lopes sobem ao palco no dia 7 de março, às 18h00, na Sala Navegadores do Hotel The Cliff Bay, e no dia 9 de março, às 17h00, na Sala Lido do Resort Vila Porto Mare. Este evento decorre durante o outono e o inverno nos hotéis do grupo PortoBay, nomeadamente no Resort Vila Porto Mare e no The Cliff Bay, proporcionando concertos em março, novembro e dezembro.

Os músicos irão interpretar um repertório cuidadosamente selecionado, trazendo ao público obras de grandes compositores. O programa incluirá composições de Mario Castelnuovo-Tedesco, Agustín Barrios Mangoré, Francisco Tárrega e Manuel de Falla, destacando peças emblemáticas que ilustram a riqueza da música clássica.

Entre as interpretações estarão excertos da obra “The Divan of Moses Ibn Ezra”, de Mario Castelnuovo-Tedesco, incluindo temas como “Fate has Blocked the Way” e “The Dove that Nests in the Tree-top”. Também farão parte do programa “Choro de Saudade”, de Agustín Barrios Mangoré, “Capricho Árabe” e “Recuerdos de la Alhambra”, de Francisco Tárrega. O concerto será complementado com a interpretação das “Siete Canciones Populares” de Manuel de Falla, uma coleção de temas que refletem a diversidade e o encanto da música tradicional espanhola.

“O PortoBay Classic Talents, desenvolvido em parceria com a New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira, liderada por Francisco Lopes, pretende dar palco a jovens que, tendo concluído a sua graduação em escolas de música da Madeira, circulam agora por toda a Europa e demonstram uma qualidade de excelência no seu percurso musical, sendo vontade do grupo PortoBay, nascido na Madeira, poder mostrar aos seus hóspedes as capacidades culturais geradas a partir da ilha”, refere comunicado de imprensa do grupo hoteleiro.