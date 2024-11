‘Portátil’ é uma criação de teatro de improviso da Porta dos Fundos, com encenação de Bárbara Duvivier. No elenco conta com os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda e, nesta temporada, com Luciana Paes, para além do músico e sonoplasta Andrés Giraldo.

O espetáculo comemora uma década e passará pelo Funchal, a 17 de dezembro, no Centro de Congressos da Madeira, às 21h30.

Cada espetáculo parte de uma entrevista com um convidado da plateia que dá origem a uma peça inteiramente improvisada, com uma narrativa estruturada.

No final, o resultado é um espetáculo rico na abordagem, englobando diversos registos, que certamente incluirão comédia, área onde o coletivo se destacou nos últimos anos, como fenómeno de popularidade junto do público português.