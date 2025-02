O Polo de Machico do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, celebra 30 anos de existência e convida toda a comunidade a juntar-se a esta comemoração especial. Para assinalar a data, será realizado um ‘Concerto de Aniversário’, no próximo dia 13 de fevereiro, pelas 19h30, no Fórum Machico, um evento que contará com a participação de alunos e professores da instituição.

Este concerto contará com um repertório diversificado, garantindo um espetáculo dinâmico e envolvente, pensado para agradar a todos os públicos. Em palco estará uma orquestra especial, composta pelos professores e alunos mais avançados do Polo de Machico. Além da componente musical, a celebração contará também com a entrega dos diplomas de mérito aos alunos deste Polo, referentes ao ano letivo 2023/2024, bem como outras surpresas preparadas especialmente para a ocasião.