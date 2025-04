O Funchal vai receber já na próxima quinta-feira, dia 24 de abril, um dos nomes que mais deu que falar na edição deste ano do Festival da Canção. Peculiar, artista que interpretou a enigmática e ponderosa ‘Adamastor’, fará parte do cartaz do festival VivaCidade. O anúncio foi feito pelo próprio músico nas redes sociais, onde divulgou as datas das atuações previstas para este mês, sendo a capital madeirense a próxima paragem.

Com um estilo singular e envolvente, Peculiar, nome artístico do músico João Nicolau Quintela, conquistou o público e a crítica no certame da RTP, tendo garantido o 8.º lugar na final. Agora, traz à capital madeirense a força da sua performance, prometendo um espetáculo marcante que deverá envolver o público do início ao fim.