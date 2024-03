Orquestra de Sopros do Conservatório dá concerto no Estreito de Câmara de Lobos

A Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório realizará este sábado, dia 2 de março, pelas 16h00, um concerto no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, com direção artística de Lino Fernandes. A entrada é gratuita e o espetáculo visa proporcionar experiências performativas em ambiente de orquestra aos alunos é o grande propósito desta Orquestra de Sopros do Conservatório, que completou 30 anos de existência em 2023. É composta, atualmente, por 48 alunos que frequentam as atividades de sopros, percussão, piano, guitarra elétrica e baixo elétrico dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, no Polo da Levada, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos. O concerto organizado pela Orquestra de Sopros destaca-se pelo seu repertório variado, pensado para corresponder aos diversos níveis técnicos dos alunos e à estrutura particular da orquestra. Este programa foi meticulosamente elaborado para incluir uma vasta gama de estilos musicais, garantindo que cada elemento possa contribuir de forma adequada, de acordo com as suas competências individuais. Inclui uma seleção de temas de bandas sonoras de filmes notáveis, proporcionando ao público a oportunidade de redescobrir algumas das mais memoráveis composições cinematográficas. São exemplos notáveis as obras de ‘A máscara de Zorro’, compostas por James Horner e John Moss, que evocam o ambiente aventuroso e dramático do filme, bem como as harmonias comovedoras de ‘O Rei Leão’, de Elton John e Hans Zimmer, que recriam as amplas paisagens africanas apresentadas no filme.

Para atrair a atenção do público mais jovem, o concerto inclui também ‘One Direction in Concert’, um segmento que apresenta três canções conhecidas desta popular banda britânica. Esta escolha reflete o desejo de atualizar o repertório e torná-lo relevante para as novas gerações, mostrando ao mesmo tempo a versatilidade da orquestra em abordar diferentes géneros musicais, promovendo a inclusão e a diversidade no âmbito orquestral. Este aspeto do programa não só celebra o êxito internacional da banda, mas também procura estabelecer uma ligação cultural entre os jovens presentes e a música orquestral, criando um ambiente acolhedor e formativo. Ao combinar estes diversos elementos, o concerto promete uma experiência rica e diversificada, refletindo o empenho do conservatório em proporcionar uma formação musical completa e adaptada aos seus estudantes.