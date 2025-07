A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado um concerto com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, sob a direção musical de Yuriy Kyrychenko, que irá apresentar-se com o violinista madeirense Filipe Abreu, a ter lugar pelas 18h00 no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Bilhetes: 15€ (com desconto para crianças e jovens) à venda em:Ticketline e no dia do concerto à entrada da Assembleia Legislativa [entrada pela Rua dos Capelistas] – a partir das 17h00.

O programa dedicado às obras concertantes para violino solo e orquestra de Johann Sebastian Bach concentra o Concerto em Lá Menor BWV 1041, o Concerto em Mi maior BWV 1042 e, ainda, o Concerto em Ré menor, BWV 1043 para dois violinos que terá também de Yuriy Kyrychenko no segundo violino. Filipe Abreu, que tem uma formação eclética, preparou especialmente este repertório numa abordagem à época tendo aulas com o renomado e especialista no violino barroco, o britânico Adrian Butterfield. Esta abordagem, por parte de Filipe Abreu representa tudo aquilo pelo qual ele se tem guiado na sua vida profissional, abraça todos os projetos com dedicação e profissionalismo com o intuito de se apresentar no melhor nível oferecendo ao público interpretações credíveis e brilhantes.

O violinista Filipe Abreu, galardoado em vários concursos nacionais e internacionais, com uma sólida formação académica, tendo estudado, depois de concluir o Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em Lisboa, na Bélgica e posteriormente em Londres onde frequentou o Mestrado em Solo Performance na Artist Diploma da Guildhall School of Music & Drama e o Artist Diploma da Royal College of Music. Filipe Abreu teve a oportunidade de estudar com prestigiados músicos da atualidade tais como: Pavel Vernikov, Renaud Capuçon, Andrej Baranov, Sergey Kravchenko, David Takeno, Andras Keller, Mark Danel, Mihaela Martin, Barnabas Kelemen, Aníbal Lima e Irene Lima. Durante a sua formação e carreira tem-se apresentado em países como: Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, França, Inglaterra, Itália, Rússia e Estónia. No presente está envolvido em vários projetos, não só de Orquestra, mas também de música de câmara, destacando-se a sua musicalidade e compromisso com a música.

Sobre o Ensemble XXI, esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve, o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.