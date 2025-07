A Orquestra Clássica da Madeira encerra a sua temporada 2024/2025 em homenagem ao Maestro madeirense Fernando Eldoro, falecido no início deste ano que, ao longo da sua carreira, se destacou “pela dedicação à música e pela excelência da sua direção musical”. Um Concerto a ter lugar no sábado, dia 19 de julho, pelas 18h, no Centro de Congressos da Madeira.

Segundo a nota de imprensa, “este concerto, que tem na sua fórmula uma Gala de Ópera, tem no programa aberturas de Arias de Ópera e um Poema Sinfónico. Um programa eclético, rico na sua diversidade artística e de um interesse maior para o nosso público. De referir que a nossa programação tem sido o reflexo de uma gestão artística ponderada, estudada, abrangendo as várias áreas e linguagens musicais, pensando sempre no melhor que podemos proporcionar ao nosso público no momento das nossas apresentações”.

A OCM dá conta que “os convidados para o encerramento desta temporada são artistas conhecidos do nosso público, nomeadamente o maestro madeirense Luís Andrade, que mantem a sua carreira intensa em vários países europeus enquanto violoncelista, professor e maestro; e a mezzo-soprano Rita Coelho, que no presente gere uma carreira intensa nomeadamente em Portugal continental, recentemente foi galardoada na segunda edição do Cascais Ópera - Concurso Internacional de Canto realizado nos meses de abril e maio do corrente ano de 2025, um marco importante na sua carreira”.

Para este concerto a Orquestra Clássica da Madeira irá integrar na sua estrutura artística dez jovens músicos madeirenses, dois do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e oito a frequentar o ensino superior.

Ainda no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

“É, pois, sob o lema “A Música é nosso património” que a Orquestra Clássica da Madeira encerra a sua Temporada 2024/2025 consciente da sua responsabilidade em oferecer concertos com repertórios de elevada qualidade artística, contribuindo dessa forma para o enriquecimento do conhecimento e a dinâmica da própria sociedade, partilhando assim todo o esplendor que a música nas suas variadas linguagens tem para oferecer como um agradecimento ao nosso público”, conclui o diretor artístico da Orquestra, Norberto Gomes.

De salientar que o ingresso custa 20 euros, com descontos para seniores, jovens e crianças, e pode ser adquirido no site da Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-encerramento-tempor-95406), na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas e, no dia do concerto, na bilheteira, a partir das 16 horas.