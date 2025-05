A Orquestra Clássica da Madeira apresenta amanhã, quinta-feira, dia 22 de maio um concerto com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, sob a direção musical de Yuriy Kyrychenko, a ter lugar às 21h no prestigioso Savoy Palace do Grupo Savoy Signature.

De referir que o Grupo Savoy Signature é uma das distintas marcas que estão associadas à marca Orquestra Clássica da Madeira, que desde setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita.

“A proposta musical do ‘Ensemble XXI’ irá levar-nos a fazer uma viagem pelo período clássico com a Serenata N.º 13 mais conhecida como Eine kleine Nachtmusik, KV 525 de Amadeus Mozart, escrita em 1787 e publicada postumamente em 1827; passando pelos finais do período romântico com as 4 Peças Ragtimes do pianista e compositor americano Scott Joplin, considerado ‘o rei do Ragtimes’, sendo o ragtime, juntamente com o blues, uma das principais influências na fase inicial do desenvolvimento do jazz, e onde serão interpretadas as suas quatro peças mais representativas do Ragtimes: The Entertainer, Bethena (A Concert Waltz), Solace (A Mexican Serenade) e Maple Leaf Rag; e pelo período moderno com 4 Jazz Songs do também compositor americano e pianista de jazz Edward Kennedy ‘Duke’ Ellington”, refere a orquestra, em comunicado.

Sobre o Ensemble XXI, esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

“Salientar que a Orquestra Clássica da Madeira, que conta com sessenta e um anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, sente-se reconhecida com esta parceria na medida em que lhe tem permitido receber os seus convidados maestros e solistas, com a dignidade que merecem. Por outro lado, a realização de concertos no Savoy Palace tem possibilitado ao público usufruir da hospitalidade e da beleza deste magnifico espaço, cuja localização desvenda as suas deslumbrantes vistas do oceano Atlântico e dos seus jardins combinando-as com um design impressionante que harmoniza o arrojado, o moderno e o histórico em todo o seu esplendor”, lê-se na referida nota.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (1787)

Edward Kennedy “Duke” Ellington [1899-1974] - 4 Jazz Songs

Scott Joplin [1868-1917] - 4 Ragtimes

Bilhetes: 20 euros à venda exclusivamente na receção Savoy Palace Hotel.