A Orquestra Clássica da Madeira manifestou o seu pesar pela morte do cantar Nuno Guerreiro.

Numa nota na página de facebook, a instituição cultural madeirense avança que “é com profunda tristeza e consternação que a Orquestra Clássica da Madeira tomou conhecimento do falecimento do cantor Nuno Guerreiro, vocalista dos Ala dos Namorados”.

“Neste momento de dor, expressamos os nossos sinceros sentimentos à família e a todos os que o conheciam e que tinham por ele um grande carinho. Nas ocasiões que a Orquestra Clássica da Madeira atuou com Nuno Guerreiro, recordamos a sua gentil personalidade e o amigável relacionamento que sempre teve com os músicos da Orquestra. Era com muita alegria que se encontrava e ensaiava com a Orquestra. Como artista, destacamos a sua natural e sensível musicalidade e extraordinárias caraterísticas vocais”.

E termina a nota com um “Descansa em paz”.