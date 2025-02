A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital único com o Legno Duo, composto pela violinista Joana Costa e o percussionista Duarte Santos, no Reid´s Palace, no Funchal, a 6 de fevereiro às 21h30.

O programa incluirá obras de compositores modernos como Ney Rosauro, Mario Carro, Emmanuel Séjourné e Astor Piazzolla, oferecendo ao público uma experiência musical rica e diversificada.

O recital acontece num ambiente encantador com vista para o oceano Atlântico, combinando a beleza do espaço com a excelência artística. Os bilhetes custam 15€ e estão disponíveis na receção do hotel.