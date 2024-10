Nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, o programa 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura, regressa à Igreja de São Joao Evangelista (Colégio). A partir das 21h30, o organista francês Charles Balayer revelará “Bach Swingin’ Bach”.

Sobre este concerto, refere o organista, “o título Bach, swingin’ Bach reúne dois estilos musicais historicamente distantes, nomeadamente o da época barroca do grande John Sebastian Bach, e o swing, elemento rítmico indissociavelmente ligado ao jazz. Para além do confronto destes dois estilos, este concerto realça as características musicais comuns a estas duas épocas, através da prática de variação num ciclo harmónico quase imperturbável, acompanhando a apresentação do tema gerador. Com efeito, altamente desenvolvida na música renascentista e barroca, esta característica musical estrutura com o mesmo rigor a escrita das Variações Goldberg – interpretadas por Johann Gottlieb Goldberg, aluno de Bach, para acalmar a insónia do Conde Von Keyserling – e a arte da improvisação inerente à música de jazz. Várias composições e improvisações de jazz da minha autoria ilustram a parte swingin’ Bach deste programa” e acrescenta: “Como é tradição no jazz, todas estas composições serão, naturalmente, pretextos para a improvisação sobre o chorus.”

Charles Balayer estudou no Conservatório de Toulouse, Órgão, Improvisação, Composição, Análise, Música de Câmara e Jazz, tendo como professores Xavier Darasse, Jan Willem Jansen e Jean Boyer. Hoje é professor honorário de Órgão, Improvisação e Jazz no Conservatório de Brive.

A sua actividade de jazz man levou-o a tocar em diversos eventos de jazz e a acompanhar numerosos músicos de jazz. É um dos raros organistas franceses que pratica a música clássica e o jazz. Por sua iniciativa, foi criada uma classe de Órgão Hammond em Brive para permitir aos organistas clássicos descobrir e praticar diferentes músicas jazzísticas no órgão. Charles Balayer é o autor da coleção Jazzy Organ, um método de iniciação ao jazz no órgão (Edições Delatour, França), é regularmente convidado para concertos ou master classes em festivais e é também compositor (publicado por Robert Martin, Delatour France, la Sinfonie d’Orphée, ADF-Bayard Musique). É organista titular do grande órgão Jean-Baptiste Stoltz da igreja colegial de Saint-Martin em Brive.

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.

Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).