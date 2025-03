Os madeirenses NAPA sobem hoje ao palco da grande final do Festival da Canção 2025 com o tema ‘Deslocado’, disputando o título que garantirá um lugar no Festival Eurovisão da Canção, que acontecerá na Basileia, na Suíça.

‘Deslocado’ conta com composição de João Guilherme Gomes – também responsável pela letra -, João Lourenço Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis, Francisco Sousa e André Santos.

Reveja a atuação da 2.ª semi-final: