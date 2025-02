No próximo dia 3 de março, segunda-feira, pelas 10h30, a Galeria Tratuário recebe a oficina criativa “Máscaras de Carnaval”, inspirada na exposição “Quarentena” de Rui Carvalho, atualmente em exibição na Galeria.

Em comunicado, a oficina convida os participantes a mergulharem no universo do artista madeirense, explorando elementos marcantes da sua obra, como o detalhe minucioso, o uso expressivo das cores e as figuras oníricas que desafiam a realidade.

Dirigida a crianças e jovens dos 8 aos 16 anos, a oficina proporciona um espaço de experimentação artística, onde cada participante poderá criar a sua própria máscara de Carnaval utilizando técnicas como desenho, colagem, pintura e sobreposição de texturas.

A oficina será conduzida pelo artista visual Martîm e tem um custo de 8 euros. As vagas são limitadas a 10 participantes e as inscrições devem ser realizadas através do e-mail galeria@apca-madeira.org, até ao final do dia 27 de fevereiro, quinta-feira.

Refira-se que “Martîm, artista visual, natural do Funchal, cresceu em Coimbra e vive atualmente em Lisboa. Tem mestrado em Pintura, pós-graduação em Criação Teatral e Performance e licenciatura em Engenharia Mecânica. Em 2024, apresentou exposições individuais como ‘Ás de Copas’, ‘Interlúdio’ e ‘The Bedroom Series’. A sua pesquisa pictórica explora os temas Paisagem vs. Identidade, tanto na pintura quanto na cerâmica e na criação de espaços cénicos”, lê-se na nota enviada à redação.