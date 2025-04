Obra do escultor Francisco Simões homenageia Florbela Espanca em Vila Viçosa

Nova obra do escultor Francisco Simões, residente em São Roque, na Funchal, é uma homenagem a Florbela Espanca e pode ser visitada em Vila Viçosa, no Alentejo, terra natal da poetisa.

A estátua foi inaugurada no passado fim de semana, no arranque oficial do ‘Circuito Florbela Espanca’, promovido pela Câmara Municipal de Vila Viçosa.

A imponente obra de arte resulta de um intercâmbio entre esta autarquia e a congénere de Oeiras, pelo que a inauguração contou com a presença dos presidentes das duas câmaras, Inácio Esperança e Isaltino Morais, respetivamente.

Quem também marcou presença na inauguração da estátua foi a sobrinha de Florbela Espanca, Joana Espanca Bacelar, única descendente viva da poetisa.

Para a composição desta peça, o escultor contou com mármores de todo o concelho alentejano, conforme deu nota, na inauguração, o presidente da autarquia de Vila Viçosa.

“O cabelo é da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, o rosto, as pernas, a mão e a rosa são da freguesia de Bencatel, e o corpo é da freguesia de Pardais”, disse o autarca à imprensa.

O Circuito Florbela Espanca será mais um motivo de interesse para os turistas que visitam Vila Viçosa, concelho do distrito de Évora, que tem, entre as suas referências, o Paço Ducal.