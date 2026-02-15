O que achou do desfile de Carnaval?

Esta é a pergunta que o JM faz hoje aos leitores, com quatro hipóteses de resposta e com possibilidade de acolher comentários.
Partilhe a sua opinião sobre as coreografias, as cores, os temas e as músicas. Diga o que achou do desfile que levou três horas a percorrer a Avenida do Mar.
Para votar, a partir do telemóvel ou do computador, deve descer o cursor até depois dos artigos de opinião. Aí escolhe uma das quatro opções e vota.
Aqui, pode deixar o seu comentário. Gostou? Não gostou? Diga o que achou.
A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
Era uma vez um país em forma de retângulo continental com dois arquipélagos.
Era um país com gente dentro. Um país com história. Que deu novos mundos ao...
Há decisões políticas que revelam visão estratégica. E há outras que expõem amadorismo e uma preocupante inversão de prioridades. A intenção do Governo...
Ao longo da minha vida profissional, foram vários os conflitos, reconciliações ou novos “amanheceres” que assisti numa partilha de uma Herança.
Normalmente,...
DO FIM AO INFINITO
Houve um tempo em que ele leu muitos livros, muitos mesmo, e vagueou sozinho pelo mundo. Viveu alguns anos assim e lutava desalmadamente para esquecer...
Concluído o processo eleitoral presidencial, é tempo de arrumar a casa. Na Madeira, fala-se já, sem reservas, sobre o próximo Representante da República....
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
A chuva ajudou a desviar espetadores do jogo entre o Vizela e o Marítimo, pelo que grande parte das bancadas apresentaram-se despidas.
Na zona coberta,...
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou que a votação para a segunda volta das eleições presidenciais nas freguesias que foram hoje a votos decorreu...
Um ferido ligeiro foi o balanço de um despiste de mota esta tarde, por volta das 16h00, na Estrada do Aeroporto.
Para o local foram mobilizados os Bombeiros...
O Domingo Gordo no Estreito de Câmara de Lobos correspondeu às expetativas. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo, que percorreu o centro da freguesia...
O clarinetista francês Michel Portal, figura do jazz contemporâneo e várias vezes premiado ao longo da sua carreira, faleceu aos 90 anos, anunciou hoje...
O Nacional perdeu hoje por 1-0 na receção ao líder FC Porto, em da 22.ª jornada da I Liga de futebol que permitiu aos dragões regressar às vitórias.
Depois...
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que os membros do Conselho de Paz vão destinar 5.000 milhões de dólares para a reconstrução de Gaza e apelou...
Maria Semião e Fernando Seloriano foram hoje votar em Alcácer do Sal, que adiou por uma semana as eleições presidenciais devido às cheias, assinalando...
Centenas de foliões desfilaram no Cortejo Trapalhão, na freguesia do Campanário (Ribeira Brava), organizado pela Casa do Povo local há mais de 30 anos....
O desfile de carnaval na Mealhada, distrito de Aveiro, que tinha como rei o ator e apresentador João Baião, foi cancelado esta tarde devido ao mau tempo,...