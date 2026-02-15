MADEIRA Meteorologia
    O que achou do desfile de Carnaval?
15 Fevereiro 2026
Esta é a pergunta que o JM faz hoje aos leitores, com quatro hipóteses de resposta e com possibilidade de acolher comentários.

Partilhe a sua opinião sobre as coreografias, as cores, os temas e as músicas. Diga o que achou do desfile que levou três horas a percorrer a Avenida do Mar.

Para votar, a partir do telemóvel ou do computador, deve descer o cursor até depois dos artigos de opinião. Aí escolhe uma das quatro opções e vota.

Aqui, pode deixar o seu comentário. Gostou? Não gostou? Diga o que achou.

