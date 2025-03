O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove, entre os dias 7 e 24 de março, a exposição ‘O Futuro Começa Aqui: Conservatório – Escola das Artes da Madeira’ no Centro Comercial Madeira Shopping.

Esta exposição tem como objetivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conservatório em diferentes valências, num período em que a instituição prepara a abertura das pré-inscrições para o ano letivo 2025-26.

A inauguração está agendada para o dia 8 de março, às 11h00, seguida de um concerto do Ensemble Vocal Ninfas do Atlântico do Conservatório, pelas 11h30 min.