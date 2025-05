A Semana do Ambiente em Câmara de Lobos contará com a atuação da artista infantil Nina Toc Toc, no próximo dia 7 de junho de 2025, às 11h00, nos Jardins do Ilhéu. A entrada é livre e aberta a toda a comunidade.

Nina Toc Toc é um projeto musical infantil criado por Marta Peneda, filha de Xana Toc Toc, uma das artistas mais icónicas da música infantil portuguesa. A personagem Nina é apresentada como uma criança curiosa, ativa e destemida, que comunica com o seu público através de canções divertidas e educativas, com mensagens centradas na amizade, no respeito pelos outros, na valorização da diversidade, na alimentação saudável e na proteção do ambiente.

Ao longo dos últimos anos, o trabalho da artista tem vindo a ser amplamente utilizado em escolas, bibliotecas e eventos culturais por todo o país, assumindo-se como um recurso valioso na educação não formal das crianças.

Durante o concerto em Câmara de Lobos, Nina Toc Toc apresentará várias músicas do seu repertório, com destaque para temas que incentivam os mais pequenos a brincar, a pensar de forma crítica e a cuidar do planeta.

A atuação pretende envolver as crianças e as suas famílias em atividades lúdicas com forte valor educativo, reforçando a importância de incutir hábitos e atitudes ecológicas desde tenra idade. O espetáculo será também uma oportunidade para partilhar momentos em família num ambiente de festa, aprendizagem e cidadania.

O concerto integra o programa da Semana do Ambiente, que se estende por vários pontos do concelho com iniciativas como oficinas criativas, exposições temáticas, ações de limpeza, debates e atividades interativas. A semana do Ambiente será uma oportunidade para refletir sobre os desafios ambientais atuais, promover boas práticas ecológicas e incentivar o envolvimento de todos na construção de um futuro mais sustentável.

A iniciativa está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, em particular com aqueles que dizem respeito à Educação de Qualidade (ODS 4), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Ação Climática (ODS 13), Proteção da Vida Marinha (ODS 14) e da Vida Terrestre (ODS 15).

A Autarquia de Câmara de Lobos procura, com esta e outras atividades, mobilizar a comunidade local e promover a educação ambiental de forma acessível, inclusiva e participativa. Ao apostar num concerto infantil com conteúdo pedagógico, pretende estimular o interesse das crianças por temas ambientais, promovendo simultaneamente o convívio familiar e o contacto com mensagens positivas de cariz ambiental.

Mais informações sobre o programa da Semana do Ambiente estão disponíveis nos canais oficiais da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.