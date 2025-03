O hotel NEXT, no Funchal, apresenta a 3ª edição de uma experiência gastronómica que convida a explorar a indulgência, a tentação e o desejo. ‘Food Bondage’ é o nome do jantar temático, marcado para dia 5 de abril às 19h00, no Recharge Bar & Restaurant.

“Com um ambiente sedutor e irreverente, a noite será agitada pelo DJ Ryan e pela performance dos Paradise Circus, garantindo uma experiência sem tabus.

O menu de sete pratos foi meticulosamente concebido para esta noite única, onde cada degustação encarna um pecado mortal. O chef Fernando Silva preparou uma seleção de iguarias irresistíveis, capazes de seduzir até os paladares mais exigentes e transformar cada momento numa experiência de prazeres proibidos.

A experiência começa com um trio de canapés para abrir o apetite: Croquete de mendinha, Gravalax de salmão com wasabi e Queijo vegan com compota de tomate cherry e azeite de manjericão, acompanhados por uma bebida de boas-vindas.

Depois, a preguiça entra em cena com o amuse-bouche: Tártaro de beterraba fumada com creme de queijo de cabra e azeite de manjericão, seguido da entrada: Camarão Obsibleu com espuma de batata trufada e bisque, um prato que personifica a avareza.

O prato de peixe é uma verdadeira celebração do desejo e da ostentação: Risoto negro com tinta de choco, filetes de linguado, caviar e flocos de ouro, uma experiência gastronómica que encarna a luxúria em cada garfada.

Para reequilibrar as energias, um cocktail especial que simboliza a inveja chega para afastar o mau olhado.

A ira faz-se sentir no prato de carne: Magret de pato com puré de cenoura, gengibre e parmesão, acompanhado por uma redução de cereja picante, uma experiência intensa e cheia de personalidade.

O pecado da gula atinge o seu auge na sobremesa: uma Mousse de chocolate de leite, banana salteada e biscuit de cacau, um segredo guardado até ao momento do jantar.

Por fim, os petit-fours simbolizam a soberba, numa proposta de partilha cheia de tentações que são um deleite para os olhos e para o paladar.

Um jantar que promete momentos inesquecíveis e prazeres pecaminosos para desfrutar no hotel mais disruptivo da Madeira”, informa nota à imprensa.