A New Classic - Associação de Eventos Culturais da Madeira anunciou hoje, em comunicado, a realização de uma Residência Artístic, entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Este evento único, adianta a entidade promotora, contará com a participação do aclamado artista de renome internacional, Valter Lobo, e de destacados artistas madeirenses, promovendo o desenvolvimento do potencial humano e cultural na área musical.

Proporcionar uma oportunidade singular de interação entre jovens artistas da Madeira e um dos grandes compositores e intérpretes da música portuguesa é um dos objetivos da iniciativa.

Os artistas madeirenses selecionados para integrar este projeto são Luís Caldeira, Juliana Anjo, Francisco Lopes e João Ferreira.

De acordo com a mesma fonte, o projeto musical será desenvolvido através de uma partilha de conhecimentos e enriquecimento cultural, destacando a importância da colaboração e da conexão entre artistas. Unidos, podemos ser mais criativos e contribuir de forma mais significativa para a cultura e, em especial, para a música.

Durante a residência artística, os jovens músicos madeirenses terão a oportunidade de compor novas músicas com Valter Lobo, que partilhará os seus conhecimentos e ideias sobre composição musical. O resultado desta colaboração será apresentado em cinco concertos: três na Ilha da Madeira e dois no continente. Além dos concertos principais, haverá também vários concertos informais em diversos espaços da ilha.

Um dos objetivos centrais deste projeto é a criação de um documentário que será filmado em diferentes pontos da ilha, promovendo a Região Autónoma da Madeira e as suas deslumbrantes paisagens. Esta produção documentará a viagem e as experiências dos artistas, capturando momentos únicos e inspiradores ao longo desta residência artística.

“A New Classic - Associação de Eventos Culturais da Madeira reafirma o seu compromisso com a promoção e desenvolvimento dos jovens artistas madeirenses, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento e visibilidade através de projetos inovadores como este”, sublinha a associação.

Será ainda realizado um concerto no dia 4 de agosto, às 20h00, no Largo do Corpo Santo, em frente ao Estúdio de Criação Artística.