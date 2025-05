A estreia do espetáculo ‘Nem mais 1 minuto de silêncio’ justificou, ontem, fortes aplausos. O anfiteatro do MUDAS acolheu um momento de grande emotividade, que demonstrou todo o talento dos protagonistas de uma peça que merece ser apreciada.

Manuela Vieira também deixa uma palavra para “professora Clara Gouveia”, que “durante muitos anos foi a responsável do núcleo de ginástica acrobática do Desporto Escolar, na escola Básica e Secundária da Calheta”, pela capacidade que teve de enaltecer todos os que têm o papel de educar.

Isso mesmo deu conta a professora Manuela Vieira, ao JM, que começou por congratular “a Associação One – Onde Nasce a Expressão pela qualidade do espetáculo, não só pela temática, mas também como tudo foi enredado, dançado e encenado. Sim, conquistou o público que se emocionou nos 45 minutos, completamente presos, atentos e ávidos para perceberem o desfecho. Fabuloso! Belíssima estreia”, reforçou.

E recorda: “Tal como os demais núcleos dos Desportos Gímnicos das escolas onde a ginástica é praticada no Desporto Escolar, com os seus alunos, algumas gerações, participaram nos nossos eventos. Durante alguns anos, no final do ano letivo, na escola, apresentaram saraus de ginástica de excelente qualidade. Envolviam alunos, alguns professores e pais. Um trabalho que enchia o recinto desportivo da escola e mais tarde, no MUDAS. Um deles pisou o palco do Centro de Congressos da Madeira. Momentos memoráveis”.

Na opinião de Manuela Vieira, “a Associação One veio dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido na escola, agora mais abrangente, oferecendo um serviço para uma prática desportiva onde a expressão é componente fundamental”.