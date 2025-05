Os NAPA, a banda que se sagrou vencedora do Festival da Canção em Portugal, já está a caminho de Basileia, na Suíça, para disputar a semifinal do Festival da Eurovisão, que acontecerá no próximo dia 13. A participação no prestigiado evento internacional é aguardada com grande entusiasmo pelos seguidores do grupo, que têm vindo a acompanhar o percurso da banda.

A notícia, que acompanhou a partida dos NAPA, foi igualmente animadora: a sua canção, “Deslocado”, acaba de alcançar single de Platina. Uma marca significativa que atesta o sucesso da música junto do público.