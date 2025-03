A banda madeirense NAPA atua na sétima posição na Grande Final do Festival da Canção 2025, que acontece no próximo sábado, dia 8 de março. A ordem de atuação dos 12 finalistas foi revelada hoje, dia em que também se abriram as votações para o público.

O evento, transmitido em direto pela RTP1 a partir das 21h00, será apresentado por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Entre os concorrentes no concurso no qual o grupo madeirense apresenta ‘Deslocado’, uma declaração de amor à ilha da Madeira e às saudades que a mesma provoca, estão nomes como Fernando Daniel, JOSH e Emmy Curl. Todos eles disputarão a oportunidade de representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2025, que acontece em Basileia, Suíça.

Ordem de atuação:

1. bombazine – “Apago Tudo”

2. Margarida Campelo – “Eu Sei Que O Amor”

3. HENKA – “I Wanna Destroy U”

4. Bluay – “Ninguém”

5. Jéssica Pina – “Calafrio”

6. Marco Rodrigues – “A Minha Casa”

7. NAPA – “Deslocado”

8. Peculiar – “Adamastor”

9. Fernando Daniel – “Medo”

10. emmy Curl – “Rapsódia da Paz”

11. JOSH – “Tristeza”

12. Diana Vilarinho – “Cotovia”

Para além das atuações a concurso, a final contará ainda com performances especiais de artistas como o madeirense João Borsch, iolanda e os Expresso Transatlântico, acompanhados por Ana Lua Caiano e The Legendary Tigerman.