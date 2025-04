A banda madeirense NAPA apresenta pela primeira vez um espetáculo em nome próprio nos Coliseus de Lisboa e Porto: ‘NAPA AO VIVO NOS COLISEUS’, é o nome do espetáculo criado depois do sucesso no Festival da Canção com a música ‘Deslocado’, que irá representar Portugal na Eurovisão no próximo mês de maio.

Lisboa e Porto serão o palco de uma viagem por todo o seu repertório, num espetáculo que é um novo marco no percurso da banda madeirense.

Os concertos estão agendados para os dias 24 de janeiro de 2026 no Coliseu do Porto e 30 de janeiro de 2026 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

”Da cave da avó para os Coliseus”, anunciam os NAPA. “Dia 24 e 30 de janeiro de 2026 o mar de gente vai invadir o Porto e Lisboa”.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline, tendo um custo de entre 30 a 40 euros.