‘Gestos e Espaços. A Arte do Afeto – Um Caminho pelos Afetos’ é como se intitula a exposição temática que foi inaugurada hoje no espaço de exposições temporárias do Museu de Eletricidade.

Esta exposição, promovida pela Equipa Multidisciplinar – Artes Visuais, Clube de Físico-Química e LIS - Sociologia, incorpora ainda uma instalação de videoarte da artista plástica Grécia Paola.

Trata-se de uma mostra da autoria dos alunos das turmas 14 e 15, do 11.º ano de escolaridade, do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, com a coordenação coletiva dos professores Isabel Lucas, Agustin Freitas, Irene Geraldes e Sandra Freitas.