A XIV edição da Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra prossegue este sábado, 24 de maio, com um programa repleto de atividades em vários pontos da freguesia de São Roque do Faial, no concelho de Santana.

Organizado pela Casa do Povo local, o certame celebra “os costumes, cultura, tradições, saberes, sabores e gastronomia local”, com destaque para os dois produtos em foco: a truta e a sidra. Segundo nota de imprensa do presidente da instituição, Heliodoro Dória, esta mostra pretende “celebrar, homenagear, dar a conhecer e preservar várias das atividades locais sobre os produtos em destaque”.

As atividades de palco, concentradas nos dias 24 e 25, decorrem maioritariamente no sítio dos Terreiros, junto ao Pavilhão do Edifício Escolar, onde é possível assistir a atuações de grupos culturais e participar em momentos intergeracionais. O evento inclui também showcooking, prova cega de sidra e o convívio mensal da Confraria da Truta e da Sidra, que contará com a presença de outras confrarias gastronómicas da Madeira.

Os visitantes podem ainda experimentar a pesca desportiva da truta, com o apoio da Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM).