A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, inicia esta quarta-feira, 26 de março, como o JM tinha já anunciado, uma visita à Madeira, com uma agenda focada não só em eventos no âmbito da Bienal, mas também em visitas a entidades e espaços regionais, em grande parte apoiados pela DGArtes.

O programa começa às 18h00 de amanhã com a inauguração da exposição ‘Comunicar Hoje’, integrada na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal, no Centro Cultural Quinta da Magnólia. Segue-se, às 19h30, uma receção e jantar no Palácio de São Lourenço.

Na quinta-feira, 27 de março, a ministra visita, às 10h00, a exposição ‘Desenhar o Pós-Antropoceno’, também parte da Bienal, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Às 11h30, desloca-se à Biblioteca Municipal do Funchal, seguida, às 15h00, por uma visita ao Teatro Municipal Baltazar Dias. O dia termina com uma reunião, às 16h30, com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.

A agenda encerra na sexta-feira, 28 de março, com visitas ao MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira(10h00), à PORTA 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea (12h00) e, por fim, ao atelier da artista plástica Teresa Gonçalves Lobo (15h30).