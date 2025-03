O festival MEO Sons do Mar regressa em 2025 ao Parque de Santa Catarina, no Funchal, e já tem o seu cartaz desenhado. Miguel Araújo e NAPA atuam no dia 5 de setembro, enquanto os Calema sobem ao palco no dia 6 de setembro.

A apresentação oficial do evento decorre esta manhã, pelas 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Os bilhetes para o festival ficam disponíveis a partir de hoje, podendo ser adquiridos nas lojas MEO e na plataforma MEOBlueticket.pt.