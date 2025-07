’Caminhos Globais. Portugueses que fazem a diferença pelo Mundo’, de Marta Henriques Pereira, é a obra que será apresentada no Funchal a 17 de julho.

Este livro que a Casa das Letras agora edita, é um guia essencial para quem faz ou quer fazer carreira internacional e, com talento e determinação, deixar a marca de Portugal no mundo. Com prefácio de António Vitorino, será apresentado na Bertrand do Funchal no dia 17 de julho, às 18h30, pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.