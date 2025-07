A Madeira vai acolher, em novembro de 2025, a primeira edição do Encadear – Festival de Cinema Jovem, uma iniciativa dedicada a jovens criadores de curtas-metragens de todo o mundo, com o objetivo de dar visibilidade a novas formas de ver, sentir e contar histórias no universo da sétima arte.

Com inscrições abertas até 1 de setembro, o festival aceita curtas realizadas após 2023, com duração máxima de 30 minutos, abrangendo géneros como ficção, documentário, animação e experimental. Haverá quatro categorias em competição: internacionais, nacionais, regionais (feitas na Madeira ou por madeirenses) e infantis.