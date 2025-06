A FNAC, em colaboração com o British Council, assinala a inclusão no mês do orgulho com a iniciativa “More Films for Freeedom”, que decorre entre os dias 21 de junho e 27 de junho de 2025 nas lojas Fnac das cidades de Coimbra, Guimarães, Lisboa, Madeira, Porto e Viseu.

O ciclo de debates e cinema é composto por onze curtas-metragens internacionais relacionadas com temas LGBTQIA+. More Films For Freedom é um programa de comissionamento do British Council, desenvolvido em parceria com o BFI Flare: Festival de Cinema LGBTQIA+ de Londres e o BFI NETWORK, o departamento de desenvolvimento de novos talentos do British Film Institute (Instituto Britânico de Cinema).

“A mudança de mentalidade é um processo moroso, e quando já víamos alguns avanços parece que assistimos uma tentativa de retrocesso em relação aos direitos humanos. Com esta iniciativa, o British Council pretende ajudar a desmistificar temas relacionados LGBTQIA+”, refere Louise Kakoma, professora e coordenadora de EDI do British Council Portugal.

O programa dá continuidade ao sucesso de Five Films for Freedom (Cinco Filmes pela Liberdade), a iniciativa anual online de filmes LGBTQIA+ do British Council.

Com dez curtas-metragens concluídas desde 2020 e mais três em produção no verão de 2024, esses filmes apresentam vozes cinematográficas distintas que exploram temas diversos, incluindo sexualidade e conflito, cultura gay intergeracional, migração e laços familiares.

As curtas exibidas serão: “A Bird Called Memory”, “Baba”, “Egungun”, “Let my Body Speak”, “Neo Nahda”, “Nowhere”, “Prayeres for Sweet Waters”, “Shall We meet Tonight”, “Shee”, “The Enchanted Day of Erês”, “The Men Who Speak Gayle”.

Estão confirmadas as seguintes datas:

Madeira - MadeiraShopping

· 24, 25 e 26 de junho – 15h – Sessões de curtas-metragens