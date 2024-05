Até ao dia 19 de maio, o MadeiraShopping recebe ‘Património Invisível’, uma mostra que resultado do concurso promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia – Direção Regional de Educação.

O Piso 0 do MadeiraShopping é o palco da exposição da segunda edição do Concurso Internacional de Fotografia — Madeira, que está a decorrer até ao próximo dia 19 de maio.

Promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia – Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística, este concurso surge da necessidade sentida pelos professores de Artes Visuais em proporcionar atividades motivadoras para os seus alunos, explorando os recursos tecnológicos disponíveis.

Esta iniciativa, de caráter pedagógico, foi dirigida a alunos com idades entre os 10 e os 18 anos, divididos em três escalões, e contou com um concurso em que participam escolas portuguesas e cinco outros países (Tajiquistão, Macau, Lituânia, Hungria e Bielorrússia).

No total, o júri avaliou cerca de 200 participações e selecionou os três vencedores de cada escalão, mas também outros trabalhos para integrarem esta exposição pública, que está agora disponível no MadeiraShopping.

O resultado é a mostra “Património Invisível”, composta por 50 fotografias que destacam a beleza e singularidade de monumentos, incentivando os jovens a valorizar o património edificado e a importância histórica e cultural.

“O MadeiraShopping tem vindo, ano após ano, a usar a sua dimensão muito além da oferta de lojas e serviços, servindo também de espaço para as mais diversas experiências, muitas delas culturais. Esta iniciativa é mais uma prova disso, permitindo-nos não só proporcionar um momento de lazer à nossa comunidade, como promover o património local e os jovens talentos”, refere Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.

“Tivemos também o enorme prazer de patrocinar os prémios para as melhores fotografias desta iniciativa que tem um papel tão importante: o de promover o contacto dos alunos com a arte e o nosso património. Estamos ansiosos pelas próximas edições do concurso”, acrescenta o responsável.