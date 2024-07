São dezenas as pessoas que, por esta altura, estão no Parque de Santa Catarina para ver as primeiras duas atuações no palco principal da 24.ª edição do Funchal Jazz Festival.

Neste momento, estão em palco os Madeira Jazz Collective, grupo madeirense composto por Alexandre Andrade (trompete), Ricardo Sousa (trombone), Francisco Andrade (saxtenor), Décio Abreu (guitarra), Ricardo Dias (contrabaixo) e Paulo Gouveia (bateria) que prometem aquecer os tambores para aquela que era a atuação mais aguardada da noite: a dos Vijay Iyer Trio.