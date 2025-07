Formado há 30 anos, o grupo Madeira Despique lança, em agosto, o seu segundo CD. Ainda não há dia certo para a iniciativa mas a mesma vai acontecer no mês de mais eventos e é garantido que os 12 elementos estão já com a agenda preenchida.

Em declarações ao Jornal, João Carlos, um dos elementos do grupo, diz que o mesmo surgiu por brincadeira, com 4 elementos. Foi a partir daí, que os convites nunca mais deixaram de acontecer e, neste momento, o grupo é conhecido um pouco por toda a Região e solicitado pelos emigrantes espalhados pelo Mundo. Além disso, realiza, este ano, o seu primeiro intercâmbio, com uma deslocação de um grupo de Celorico da Beira à Madeira, para tocar em São Roque, sendo que os elementos madeirenses visitam Celorico da Beira em fevereiro do próximo ano. Mas ainda este ano, atuam também em Moimenta da Beira.

João Carlos explica que o Madeira Despique não tem quaisquer apoios a não ser o patrocínio do CD por parte de várias entidades. Ou seja, 90% do lançamento do novo CD não tem custos para o grupo que vive, apenas, daquilo que ganha nas suas atuações um pouco por toda a Região e também fora dela.