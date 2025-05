A Tuna de Câmara de Machico apresenta-se no próximo dia 30 de maio, pelas 21h, no Fórum Machico, no âmbito do Encontro de Bandolins de Machico Padre Martins Júnior.

Com um repertório totalmente renovado, a Tuna promete “momentos de grande qualidade musical e artística, oferecendo ao público novas interpretações e sonoridades que reforçam o compromisso deste agrupamento com a promoção e valorização da música de bandolim”.

De acordo com a organização, o concerto contará com a participação de mais de 25 elementos em palco, com idades compreendidas entre os 6 e os 60 anos.

Este trabalho resulta do “empenho e dedicação da equipa de formação da Tuna de Câmara de Machico, desenvolvido ao longo dos últimos meses, num método de ensino altamente personalizado, que valoriza o potencial individual e coletivo de cada músico”. O evento ficará ainda marcado pela estreia do Maestro Álvaro Jesus na direção do agrupamento, num momento simbólico que pretende reforçar o dinamismo e a vitalidade da Tuna.

O espetáculo contará também com a participação do duo Norberto Cruz & Jorge Vidal e do aChordis Ensemble, “enriquecendo ainda mais a diversidade e a qualidade da programação”, adita a organização.

O Encontro de Bandolins de Machico Padre Martins Júnior é uma coorganização da Câmara Municipal de Machico e da Tuna de Câmara de Machico.