A programação de hoje da Feira do Livro teve início às 10h00 com o Roteiro Literário da Cidade do Funchal, conduzido por Luísa Paolinelli, Paulo Perneta, Cristina Trindade e Cátia Vieira Pestana. Depois, os mais novos puderam assistir ao espetáculo ‘Os bebés vão à Feira’, com Natália Bonito, no stand infantojuvenil.

A animação de rua prossegue às 13h00 com os Camachofones, sendo que às 14h00, no palco principal, será apresentado o livro ‘Nem todas as Árvores Morrem de Pé’, de Luísa Sobral, com moderação de Rita Aleluia.

Simultaneamente, ocorrem várias sessões de autógrafos em diferentes stands. O programa da tarde inclui ainda o lançamento do livro ‘Inês de Castro’, de Teresa Nascimento, às 17h00, e a apresentação do livro ‘Olhares, silêncios e imagens com palavras dentro’, às 15h00, ambas no palco principal. Mais tarde, às 18h00, Margarida Tanque lança ‘Em Torno do Candelabro’, com moderação de Hugo Castro Andrade.

A programação encerra com espetáculos, incluindo a opereta ‘Camões’, de Filipe Gouveia, às 19h00 no Baltazar Dias, e o concerto ‘Coisas Pequeninas’, de Luísa Sobral, às 20h00, no palco principal.