Foi apresentado esta sexta-feira, no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, o terceiro volume da sua coleção editorial dedicada ao repertório coral, intitulado ‘Música Tradicional das Ilhas’. O evento teve lugar no Salão Nobre do Conservatório e contou com a participação do Coro do Polo da Ribeira Brava e do Coro do Núcleo de Câmara de Lobos, que interpretaram três dos temas incluídos na obra, sob a direção da professora Ana Rosa Santos.