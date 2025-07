No próximo dia 11 de julho, pelas 18 horas, será apresentado no Museu de Eletricidade, no espaço acolhedor da sua subestação, o livro ‘O que existe é este instante’, de Alexandre Intes, publicado em 2025 pela editora Poesia Impossível, do Grupo Atlantic Books.

Natural do Funchal, Alexandre Intes (pseudónimo de Alexandre Gonçalves) cresceu na Camacha e é licenciado e mestre em Ciências Empresariais. Com uma escrita profundamente pessoal, este seu primeiro livro reúne 25 capítulos de poesia e prosa poética que refletem sobre a memória, o instante presente e a aceitação da vida como um todo. A obra é dedicada à sua mãe, Conceição de Nóbrega Ferreira Gonçalves (1948–1990), e conta com prefácio de Justi Ramos.

O prefácio apresenta o livro como um testemunho corajoso e autêntico, escrito “com tudo o que ele é”, e destaca a forma como a simplicidade e a clareza da escrita transformam a experiência pessoal do autor numa partilha que toca quem lê.

Num dos capítulos mais marcantes, Alexandre Intes revela a sua aspiração a uma serenidade tranquila, longe da pressa e das ilusões de felicidade efémera. É uma escrita que convida à contemplação e ao encontro genuíno.

A capa da obra foi ilustrada por João Pedro Gonçalves, conferindo-lhe uma identidade visual única, num traço que conjuga ingenuidade e ternura, evocando a simplicidade do olhar infantil e a descoberta de novas emoções que prolongam no leitor a vibração íntima do texto.

A apresentação pretende ser um momento de partilha simples e próxima, que congregue amigos, leitores e todos aqueles que queiram conhecer o autor e conversar sobre a obra, num ambiente descontraído e inspirador.