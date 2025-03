No próximo dia 27 de março, pelas 18h00, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato será palco do lançamento de um livro que homenageia Elisabeth Phelps, uma mulher notável do Funchal oitocentista, cujo nome permanece vivo na toponímia da cidade. A obra, editada pela Letras Lavadas, é assinada por Cláudia Ferreira Faria e conta com um prefácio de Dora Gago, professora integrada no CHAM da Universidade Nova de Lisboa e ex-diretora do Departamento de Português da Universidade de Macau.

Elisabeth Phelps, nascida Dickinson, deixou a Inglaterra para se juntar ao marido, Joseph Phelps, cuja família residia na Madeira desde 1784. Mulher de personalidade forte, dividia o seu quotidiano entre a gestão doméstica de uma casa com onze filhos e vários criados, e o seu ativo envolvimento na sociedade madeirense. Destacou-se na área social e cultural, promovendo a educação de meninas carenciadas através da Escola Lancasteriana e organizando serões literários, musicais e teatrais na sua residência.