O livro ‘A Lapinha de Francisco Ferreira – O Caseiro’, coordenado por Margarida Camacho Araújo, diretora da Casa Museu Frederico de Freitas, foi lançado esta tarde no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava.

Eduardo Jesus, secretário regional com a tutela da Cultura, salientou a importância da obra e o facto de ter juntado dois museus, um trabalho em rede que valorizou.

A autora da obra disse que, depois do trabalho de preservação, iniciado em 2015, após a aquisição da lapinha, pelo Governo Regional à família de Francisco Ferreira, o livro é um complemento que relata, explica e divulga a história da obra centenária.

Lídia Goes, diretora do museu anfitrião, onde a lapinha pode ser visitada, lembrou o difícil processo de aquisição das mais de 300 peças esculpidas em madeira, e agradeceu ao governante o facto de ter desbloqueado as obras que deram espaço à lapinha para ser apreciada pelo público em geral.

Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, também destacou o trabalho realizado em conjunto pelas equipas dos dois museus envolvidos, assim como o envolvimento da família do escultor popular.

Francisco Ferreira, conhecido como ‘Caseiro’, nasceu no Monte, em 1848. Artista autodidata dedicou-se ao longo da sua vida, desde a juventude, à criação das figuras, esculpidas em madeira, que compõem a lapinha. Faleceu em 1931, ano em que faria 83 anos.

O livro agora lançado foi coordenado por Ana Margarida Araújo Camacho, a partir de uma investigação que envolveu Carolina Ferreira, Catarina Andrade, Helena Sousa e Margarida Freitas (equipa da Casa Museu Frederico de Freitas), César Ferreira e Lídia Goes Ferreira (equipa do Museu Etnográfico da Madeira).