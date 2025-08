A cantora norte-americana Lady Gaga lidera as nomeações aos prémios VMA, da estação de televisão MTV, cujos vencedores serão anunciados em setembro, numa cerimónia em Nova Iorque, foi hoje anunciado.

Lady Gaga está nomeada em 12 categorias, incluindo Vídeo do Ano, Canção do Ano e Melhor Colaboração, por “Die with a smile”, um dueto com Bruno Mars, que é o segundo artista mais nomeado da edição deste ano dos VMA, de acordo com a MTV, num comunicado hoje divulgado.

O top de artistas de mais nomeados este ano inclui ainda Kendrick Lamar, com 10 indicações, ROSÉ e Sabrina Carpenter, com oito cada uma, Ariana Grande e The Weeknd, com sete cada um, Billie Eilish, com seis, Charlie XCX, com cinco, e Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Rool, Miley Cyrus e Tate McRae, com quatro cada um.

Para o VMA de Vídeo do Ano, além de Lady Gaga e Bruno Mars, estão também nomeados Ariana Grande (por “brighter days ahead”), Billie Eilish (“Birds of a Feather”), Kendrick Lamar (“Not Like Us”), ROSÉ e Bruno Mars (“APT.”), Sabrina Carpenter (“Manchild”) e The Weeknd (“Timeless” com Playboi Carty).

Na categoria de Canção do Ano, além de “Die with a smile”, competem “Ordinary”, de Alex Warren, “Birds of a Feather”, de Billie Eilish, “Anxiety”, de Doechii, “Sapphire”, de Ed Sheeran, “I love you, I’m sorry”, de Gracie Abrams, “What was that”, de Lorde, “APT.”, de ROSÉ e Bruno Mars, “Sports car”, de Tate McRae, e “Timeless”, de The Weeknd com a participação de Playboi Carti.

Além da dupla Lady Gaga e Bruno Mars, estão nomeados para o VMA de Melhor Colaboração: Bailey Zimmerman com Luke Combs, com a canção “Backup plan”, Kendrick Lamar e Sza, com “Luther”, Post Malone com Blake Shelton, com “Pour me a drink”, ROSÉ com Bruno Mars, com “APT.”, e Selena Gomez com benny blanco, com “Sunset BLvd”.

Este ano, foram criadas duas categorias: Melhor Country e Melhor Artista Pop.

De acordo com a MTV, “os fãs já podem votar nos seus artistas favoritos em 19 categorias de género neutro, incluindo Vídeo do Ano, Melhor Colaboração e Artista do Ano, em www.vma.mtv.com, até ao dia 05 de setembro”, sendo que a categoria Melhor Novo Artista “permanecerá ativa até ao dia do espetáculo”.

A cerimónia de entrega dos VMA, que vai acontecer na noite de 07 de setembro (já madrugada de 08 de setembro em Lisboa) em Nova Iorque, na UBS Arena, será transmitida em direto.

Em Portugal, a cerimónia é transmitida a partir das 00:00 de 08 de setembro, com o ‘pré-show’, sendo que a gala arrancará uma hora depois.