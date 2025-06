O Forum Madeira acolhe, no âmbito da iniciativa “Forum, local” o artista José Gustavo Freitas. O seu trabalho parte da observação da ilha enquanto território em permanente construção e renovação, trazendo ao centro uma instalação que convida à pausa, à contemplação e à reflexão sobre a transformação dos espaços e das nossas próprias memórias. A mostra é inaugurada no dia 12 de junho, pelas 18h30, no Art in Forum.

A obra apresentada – “Objeto de Espera” – é composta por blocos de vidro tensionados por cintas de amarração, pousados sobre uma manta absorvente antideslizante e junto a uma cortina cenográfica em manutenção. A instalação assume-se como metáfora visual de uma geografia construída, marcada por ambiguidades, sedimentações e transições.

“Um centro comercial contém, num invólucro, esta constante mutação. Espaços que encerram, outros que se abrem, outras materialidades novas e outras permanentes. Ambiguidades que nos colocam em dúvida e numa própria retrospetiva pessoal até”, explica José Gustavo Freitas.

O Forum Madeira tem vindo a afirmar-se como palco de criação e experimentação artística, valorizando novas narrativas para a cidade e para quem a habita.

A exposição “Objeto de Espera” tem entrada gratuita e é inaugurada a 12 de junho, às 18h30, no Art in Forum, no piso 1 do Forum Madeira.