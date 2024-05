O vocalista dos ‘Thirty Seconds To Mars’ foi para a rua de guitarra e, junto com Stevie Aiello, improvisou um concerto para quem passeava pela baixa lisboeta na tarde desta quinta-feira.

Depois de encher o MEO Arena, o vocalista voltou a atrair uma multidão, desta vez com um concerto acústico e improvisado que começou no Terreiro do Paço que rapidamente se estendeu por outros pontos da cidade.