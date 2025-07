As tradicionais festas de São Roque começam no próximo dia 7, com as novenas (até dia 15) e a festa dos mordomos (de 16 a 18), havendo ainda, no dia 23, sábado, o chamado ‘enterro do osso’.

O programa festivo, que acontece no miradouro e no adro, a seguir às novenas celebradas na igreja, foi hoje divulgado nas redes sociais.

No dia 15, Novena dos Aliados, terá lugar a apresentação do livro ‘Sentir São Roque’, da autoria de Susana Camacho Fernandes, no salão paroquial, às 17h30. Neste dia, que é feriado nacional, haverá animação musical, com a banda Aoakaso, às 21h00; Atlantic Vibes, às 22h30, e Dj M DA Silva, às 24h00.