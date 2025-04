Arrancou hoje a IV Feira do Livro de Santa Cruz, sob o tema ‘Somos feitos de histórias’. A promenade dos Reis Magos, no Caniço, volta a ser o palco escolhido para receber seis dias de programação em torno do livro, da leitura e das muitas formas de contar histórias. O evento prolonga-se até domingo, 27 de abril, reunindo dezenas de convidados, livreiros, autores e público em atividades pensadas para todas as idades e a realizar-se continuamente entre as 9h30 e as 21h30.





A abertura oficial contou com a presença da presidente em exercício da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, da diretora técnica da feira, Raquel Gonçalves, bem como outros representantes institucionais, parceiros do evento e elementos da equipa da autarquia de Santa Cruz, entidade organizadora. O evento arrancou “em força com as escolas do concelho”, como destacou Raquel Gonçalves, em declarações ao JM, revelando ainda que, só nos primeiros três dias, serão mais de 500 crianças a passar pelo recinto. “O que nós gostaríamos era de apelar à população para vir até à Promenade dos Reis Magos, porque a nossa programação, a partir de sexta-feira, que é o feriado do 25 de Abril, e sábado e domingo, está direcionada para as famílias”, referiu Raquel Gonçalves, sublinhando a diversidade de atividades pensadas para diferentes públicos. Entre teatro, contos, oficinas, apresentações de livros, cinema e música, mais de 60 artistas e autores vão marcar presença ao longo da semana. O primeiro dia da feira ficou marcado por várias iniciativas a envolver essencialmente o público escolar, incluindo apresentações do Teatro Bolo do Caco e sessões de contos com Leda Pestana, destacando-se no programa o lançamento de Histórias à solta em Santa Cruz, livro com texto da própria Raquel Gonçalves e ilustrações de Válter Sousa. “É o livro da ‘prata da casa’”, frisou.