O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) inicia um ciclo de oficinas de artesanato, que decorre no espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, na Rua dos Ferreiros, 152, e no stand do Artesanato da Madeira, localizado na Placa Central da Avenida Arriaga, numa iniciativa integrada nas festividades da Festa da Flor.

Numa perspetiva de dinamizar estes dois espaços, que acolhem até 25 de maio diversos artesãos certificados pelo IVBAM, em diversas áreas, serão dinamizadas oficinas de mini barretes de orelhas para o público em geral, e oficinas de brinquedos em madeira, para crianças com mais de quatro anos.

Estas oficinas serão orientadas por Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM, licenciada em engenharia de madeiras e membro do coletivo “Enfia o Barrete”, projeto de revitalização do tradicional Barrete de Orelhas, com vasta experiência em ambos os ofícios.

No stand do Artesanato da Madeira, localizado na Placa Central da Avenida Arriaga, as oficinas de mini barretes de orelhas, decorrem nos dias 20 e 22, das 10h às 13h e no dia 24, próximo sábado, entre as 10h e as 13h, a última oficina de brinquedos em madeira.

No espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, na Rua dos Ferreiros, 152, as oficinas de mini barretes de orelhas decorrem nos dias 19, 21 e 23 de maio

De salientar, que a participação nas oficinas está limitada a quatro pessoas, pelo que, os interessados devem inscrever-se através do email promocao.ivbam@madeira.gov.pt

A inscrição tem um custo de 15€ que inclui um kit individual.