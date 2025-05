IVBAM dinamiza no mês de junho oficinas de artesanato

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove no mês de junho um conjunto de workshops de Artesanato, onde se incluem oficinas de mini barretes de orelhas, iniciação de embutidos em madeira e sabonetes artesanais.

Estas oficinas decorrem no Espaço ‘Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira’, um lugar privilegiado e cheio de história, para o qual o IVBAM direciona este tipo de ações, que tem vindo a ganhar proximidade com o público pela constante dinâmica de iniciativas de promoção do Artesanato Regional.

O workshop de sabonetes artesanais acontece no dia 4 de junho, entre as 10h00 e as 13h00, sob orientação de Elena Sierra, uma artesã reconhecida recentemente pelo IVBAM, e autora do projeto Khôra. Esta formação tem um custo de 30€, com materiais já incluídos.

As outras duas oficinas serão ministradas por Luz Ornelas, técnica do IVBAM, licenciada em engenharia da madeiras e artesã certificada nas artes de trabalhar a madeira e a lã, áreas a que se dedica com grande carinho e entusiamo, e onde tem vindo a concretizar um trabalho de relevo, nomeadamente na transmissão do seu conhecimento técnico e cultural, a diferentes públicos.

Os interessados nos workshops de mini barretes de orelhas têm opção de escolher o dia 11, 12 ou 13 de junho, das 10h00 às 13h00. Já o workshop de iniciação aos embutidos tem lugar no dia 16 de junho, no mesmo horário.

Importa destacar que a participação nestes workshops implica uma inscrição prévia para o email promocao.ivbam@madeira.gov.pt e pagamento de 15€ para o workshop de mini barretes de orelhas, e de 25€ para o de embutidos. Cada formação terá no máximo 6 participantes.

Ainda durante o mês de junho, e de acordo com o plano de dinamização anual definido pelo IVBAM para a dinamização e promoção do Artesanato Regional, está prevista a realização da “Maratona de Artes & Ofícios”, que integra, em simultâneo, vários workshops e oficinas representativos das tradições da Madeira, exposição e venda de Artesanato Regional e outras atividades associadas, nomeadamente para Pais&Filhos. Esta ação tem lugar, no dia 21 de junho, nas instalações do IVBAM, na Rua dos Ferreiros 152. Brevemente, o IVBAM apresentará o programa alusivo a essa iniciativa, aberta a toda a comunidade.