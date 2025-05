Matilde, de 13 anos, e Santiago, de nove, emocionaram na sexta ronda de Provas Cegas do The Voice Kids Portugal 2025 com a interpretação do tema ‘Coisas no Silêncio’, de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco. O talento dos irmãos madeirenses convenceu Diogo Piçarra, que carregou no botão mesmo no último segundo, garantindo-lhes lugar na fase seguinte como parte da sua equipa.

Naturais de Câmara de Lobos, os jovens artistas partilham o gosto pela música desde cedo. Matilde canta desde pequena e Santiago acompanha-a com a sua voz e também com o braguinha, instrumento tradicional madeirense que começou a tocar ainda em tenra idade.

Começaram a cantar juntos quando Santiago tinha apenas dois anos e a família sempre os incentivou a perseguirem os seus sonhos musicais.

Apesar de gostarem de atuar em dupla, tanto Matilde como Santiago apreciam também cantar a solo. A inscrição no programa foi, segundo contam, “o dia mais feliz das suas vidas”, depois de os pais lhes anunciarem a surpresa.

Veja a atuação: