Inscrições abertas para os ‘Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design’

Nos dias 31 de maio e 1 de junho a Madeira recebe, pela primeira vez os ‘Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design’, iniciatiava levada a cabo pela Spira - Revitalização Patrimonial.

Trata-se de um conjunto de actividades ‘mãos-na-massa’, conduzidas por mestres artesãos, colectivos locais e novos criadores, com o objectivo de promover o contacto directo com técnicas tradicionais, materiais endógenos e processos artesanais em transformação.

Desde 2022, os Dias Abertos Artes & Ofícios | Novo Design afirmam-se como uma plataforma de valorização do artesanato e do design contemporâneo em Portugal. Com esta edição, que envolve todas as regiões do país, o projecto atinge pela primeira vez escala verdadeiramente nacional, integrando a Região Autónoma da Madeira pela primeira vez na sua rede de experiências abertas ao grande público.

Na Madeira, a programação desenvolve-se entre o Funchal, Câmara de Lobos e Campanário assinalando a estreia da região no projecto com oficinas que envolvem bordado da Madeira, tecelagem tradicional, tricot, feltragem com agulha, fiação com fuso suspenso e tinturaria natural em seda. A programação inclui actividades dinamizadas pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira e por projectos locais de referência como a Bailha, o Enfia o Barrete ou o Oh Lã Lã Fiber Lab.

As oficinas propõem experiências introdutórias acessíveis a todas as idades, promovendo o uso de materiais como barro, lã, seda, madeira, fibras vegetais e pigmentos naturais, sempre com atenção à sustentabilidade e à valorização do património imaterial insular.

As inscrições decorrem até 28 de Maio, através do website oficial: bienalarteseoficios.pt.

A totalidade do valor das inscrições é definida pelos artesãos e reverte integralmente para estes, como forma de apoiar e incentivar a continuidade destas práticas tradicionais, orientadas para o futuro. A este valor acresce uma taxa de 5€ destinada a cobrir custos administrativos e de seguro de acidentes pessoais para todos os participantes.