A mostra “Was it Therapy?”, do artista plástico madeirense Marco Fagundes Vasconcelos, é inaugurada amanhã, pelas 17 horas, na Quinta Magnólia.

“A mostra, que ocupará o piso 0 do centro cultural reúne trabalhos de técnica mista sobre cartão e contempla uma instalação composta por muitos fragmentos pintados, que ficarão patentes ao público até setembro próximo.

Marco Fagundes Vasconcelos nasceu no Funchal, em 1968 e é licenciado em artes plásticas/pintura. Apresenta um percurso pouco linear que o tem levado a experimentar alguns campos de expressão, diversas formas artísticas e até diferentes atividades e intervenções. Ao longo dos anos tem participado em diversas exposições coletivas e realizado várias mostras individuais, na Região, no continente e em Espanha”, completa nota do gabinete de comunicação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.