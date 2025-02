Imaculado apoia participação de Zoe Ruiz no All Dance Portugal

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria anuncia que irá apoiar a dançarina Zoe Ruiz, de 15 anos, no All Dance Portugal, conceituada competição de dança que vai decorrer em Santa Maria da Feira, entre 4 e 10 de abril.

A moradora daquela freguesia funchalense vai integrar a equipa ADCT - Sweetdancers que é composta por 24 bailarinas, com idades compreendidas entre os cinco e os 19 anos, e orientda pela professora Marisa Fernandes Freitas.

“A participação de Zoe Ruiz nesta competição é motivo de orgulho para a freguesia, contribuindo para a promoção da cultura desportiva e artística, para além de evidenciar o talento da nossa jovem.

Com este apoio, a Junta de Freguesia reforça o seu compromisso em valorizar o talento local, incentivando os jovens a perseguirem os seus sonhos com dedicação, disciplina e excelência.

Além de impulsionar a participação de Zoe Ruiz nesta competição de prestígio, o apoio da Junta também visa minimizar o esforço financeiro da família nesta participação, que juntará mais de 4.000 bailarinos”, dá conta, em nota de imprensa, a Junta de Freguesia liderada por Pedro Araújo.